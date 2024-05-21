«الزراعة»: تجديد الاعتماد الدولي لأمن معلومات المتحف المصري المرجعي للحشرات

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن تجديد الاعتماد الدولي لأمن وسرية المعلومات للمتحف المصري المرجعي للحشرات، بقسم بحوث الحصر والتصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات للسنة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يجرى اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق بذات المواصفة، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

إجراء تشغيلي دقيق ومحكم

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، إن هذه المواصفة تعد أداة قوية لوضع إجراء تشغيلي دقيق ومحكم للمتحف، يضمن سرية ودقة المعلومات، ويحتوي على إدارة للمخاطر لحفظ الأصول والمحتويات، وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية والاستفادة من نقاط القوة وحفظ لسرية ودقة المعلومات لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالمتحف.

وأشار إلى أهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات كأول جهة بحثية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه المواصفة، فهو يحتوي علي أكثر من 150 ألف عينة حشرية، تمثل 6000 نوع جرى جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر.

اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق

ونوه بأهمية اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق، الذي جرى افتتاحه بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة العلمية عالية الدقة في الفحص والتصوير للعينات الحشرية، لخدمة البحث العلمي وأن يكون داعما للمتحف المصري المرجعي للحشرات.