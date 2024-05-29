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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:04 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
برج الجدي

برج الجدي

مولود برج الجدي يهتم دائما بالعمل الخاص به، لذا يعمل بجد واجتهاد حتى يستطيع تحقيق أهدافه في وقت قصير، كما أن لديه شخصية جادة، ولا يحب المزاح على الإطلاق، ويحب التواجد في المنزل لفترات طويلة، وقضاء وقت فراغه برفقة الأسرة، ويسعى دائما لإرضاء الأشخاص المقربين منه.

ومن أبرز عيوب مولود برج الجدي أنه لا يتسامح بسهولة مع الأشخاص المحيطين به، ودائما ما يسعى لمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي الأربعاء الموافق 29-5-2024 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قد يشعر مولود برج الجدي بعدم استقرار في عمله اليوم، الأمر الذي يجعله يشعر بفقدان منصبه الذي اجتهد كثيرا حتى يصل له، ولكن سرعان ما تنحل الأمور ويتضح سوء التفاهم بينه وبين مسؤوليه.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بالرغم من شعورك بعدم الاستقرار في جوانب حياتك المختلفة، إلا أن الجانب العاطفي لديك على درجة عالية من الاستقرار، إذ تجد اهتماما كبيرا من شريك حياتك تجاهك.

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بقلم إسراء حامد محمد