يتميز مولود برج الدلو بحب الآخرين والتفاني في إسعادهم، حيث يرى نفسه في مساعدة الآخرين، ويعمل بإخلاص شديد ولا يمل النجاح وتحقيق الأهداف، ويفكر ويحلل الأحداث جيدًا، ويمتلك حب المعرفة والأشياء المعقدة، والطاقة والدفء والرغبة العميقة في إنجاز الأشياء.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، والفنانة ليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو بالخروج لبعض الوقت والابتعاد عن الجو الروتيني والملل الذي يؤثر على مزاجك وعلى إنتاجك في العمل، فالترفيه اليوم يفيدك ويشعرك بالحماس والسعادة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تكون حاسمًا في قرارك فأنت شخص متردد، والفرص تأتي مرة واحدة، واصبر حتى تصل إلى ما تتمنى فالحياة تحتاج بعض التعب للوصول إلى ما تريد.