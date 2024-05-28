أسعار بوتاجاز بيلت إن 2024 في سوق الأجهزة.. هيوفر معاك مساحة

في كثير من الأحيان، يجد العديد من الراغبين في تجهيز منزل جديد، صعوبة في وضع الأجهزة الكهربائية داخل المطبخ نظرا لصغر مساحته، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن حلول تساعدهم في توفير المساحة التي تعطيهم فرصة لوضع كل الأجهزة الأساسية في المطبخ، ومن أهم تلك الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها البوتاجاز، والذي يستغل مساحة كبيرة في حالة شرائه كاملا بالفرن الخاص به، ما يجعلهم يلجؤون إلى شراء بوتاجاز بيلت إن، حتى يتمكنوا من توفير المساحة.

ويعمل بوتاجاز بيلت إن على توفير مساحة من خلال إمكانية وضعه أعلى سطح المطبخ الخشبي، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار بوتاجاز بيلت إن 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار بوتاجاز بيلت إن 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية

وتختلف أسعار بوتاجاز بيلت إن وفق عدة معايير مختلفة، من أبرزها عدد الشعلات والماركة الخاصة به، وجاءت الأسعار، كالتالي:

أسعار بوتاجاز بيلت إن 2 شعلة: يفضل الكثيرون استخدام بوتاجاز بيلت إن 2 شعلة نظرا لصغر مساحته، ويتراوح سعر بوتاجاز بيلت إن 2 شعلة، بين 4000 و6000 جنيه.

- أسعار بوتاجاز بيلت إن 4 شعلات: ويعد بوتاجاز بيلت إن 4 شعلات ذا مساحة متوسطة، لذلك يُعد هو الأكثر طلبا في سوق الأجهزة الكهربائية، ويتراوح أسعار بوتاجاز بيلت إن 4 شعلات، بمساحة 60 سنتيمترا، بين 5500 و8000 جنيه، ويختلف السعر حسب الماركة.

- أسعار بوتاجاز بيلت إن 5 شعلات: ويُعد بوتاجاز بيلت إن 5 شعلات من أكبر مساحات البوتاجاز بيلت إن، ويتراوح سعر البوتاجاز بين 7500 و9500 جنيه، ويتم تحديد السعر على حسب الماركة.

- أسعار بوتاجاز بيلت إن 6 شعلات: كما يتراوح أسعار بوتاجاز بيلت إن 6 شعلات في سوق الأجهزة الكهربائية بين 12 ألفا و18 ألف جنيه على حسب الماركة.