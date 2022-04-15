لا مساس بأنبوبة البوتاجاز في قرارات أسعار البنزين الجديدة

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم تغيير سعر أسطوانة البوتاجاز بعد تحريك أسعار البنزين التي أقرتها، اليوم، في التسعيرة الجديدة التي جرى الإعلان عنها بشأن الوقود والبنزين والسولار، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بالوزارة، ولم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية ولجنة التسعير التلقائي للوقود، عن أي تغيرات أو ارتفاعات في سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين خلال قرار اليوم.

سعر أسطوانة البوتاجاز 75 جنيها للأنبوبة

وأبقت الوزارة، على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين، لتستقر عند 75 جنيها للأنبوبة، رغم أنّ تكلفتها على الدولة تصل إلى 160 جنيها.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى توفير أنابيب البوتاجاز بشكل دائم وبسعر مناسب للمواطنين، خاصة وأنّ هناك مناطق تعتمد عليها كوقود منزلي نظرا لصعوبة توصيل الغاز الطبيعي لها.

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم أسعار البنزين الجديدة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء ورفع سعرها للمستودعات، وبدأ العمل بالأسعار الجديدة منذ التاسعة صباح اليوم.

ثبات أسعار السولار في السوق المحلي

وأقرت الوزارة بثبات أسعار السولار في السوق المحلي، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، وتحريك سعر البنزين بقيمة 25 قرشا، وجاءت أسعار بنزين 80 بـ7.50 جنيه للتر، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و9.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4600 جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء.

ويتمّ تحديد أسعار الوقود بناء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، إضافة إلى سعر صرف العملات الأجنبية، والتكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.