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«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

كتب:

إلهام الكردوسي وأحمد فوزي
05:13 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، قائمة جوائز ا الدولة التقديرية للعام 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة في دورته الـ70، والمختص بالتصويت على منح جوائز الدولة.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كالتالي:

أسماء الفائزين في الفنون

- محمد سعيد الشيمي

- أنسي أبو سيف

- رضا بدر

أسماء الفائزين في الآداب

- حسين حمود

- غراء مهني

- سامي سليمان

أسماء الفائزين في العلوم الاجتماعية

- الدكتور أحمد مجدي حجازي

- الدكتور ممدوح الدماطي

- الدكتور حسن عماد مكاوي

- الدكتور ماجد عثمان

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