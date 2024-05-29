فيديو قصير يوضح حجم الكارثة.. هكذا فعل الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح حجم الإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة، ويظهر الفيديو الذي تم إنشائه بالذكاء الاصطناعي ماذا فعلت قوات الاحتلال في أهالي قطاع غزة، وكيف نفذت مخططها بالتهجير القسري للفلسطنيين من القطاع.

فيديو قصير يوضح ماذا حدث في 235 يوما

ويظهر في الفيديو الذي يلخص 235 يوما من الحرب، كيف بدأت قوات الاحتلال في قصف شمال غزة، ثم استهدافه بالدبابات والصواريخ والقذائف ما جعل سكان شمال غزة ينتقلون لمدينة غزة بوسط القطاع، ثم استهدف الاحتلال وسط غزة فانتقل الفلسطنييون إلى دير البلح والتي فور انتقال الفلسطنيين ونزوحهم قسريًا إليها تعرضت للقصف والعدوان ونزحوا أخيرًا لرفح الفلسطينية والتي تتعرض لقصف وعدوان بشكل غير مسبوق.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تسببت حتى الآن في سقوط 36100 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة 81150 فلسطينيا وتهجير ما يقرب من 85% من سكان غزة، طبقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.