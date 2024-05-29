المركزي المصري يطرح أذون خزانة بعائد يتجاوز 25% بالبنوك غدا.. التفاصيل

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أدوات دين حكومية أي أذون خزانة بأجل «3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام» بإجمالي قيمة 95 مليار جنيه، غدًا الخميس ويوم الأحد المقبل.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، قيمة أذون الخزانة التي يعتزم طرحها يومي الخميس والأحد، بقيمة 95 مليار جنيه توزع توزع كالتالي:

الخميس 30-5-2024

أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.

الأحد 2-6-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك، والشركات، في العروض المقدمة، للحصول على أذون الخزانة، عائد يصل إلى 34.000%، بينما وافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.960%.