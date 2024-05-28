خبيرة مصرفية: أذون الخزانة من أفضل الاستثمارات بعائد يصرف مقدما وآجال قصيرة

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن من أفضل الاستثمارات أذون الخزانة، والسبب في ذلك هو أنها تتميز بصرف عائد مقدمًا، ومدد قصيرة ذات آجال تصل إلى 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام.

أذون الخزانة من أفضل الاستثمارات

وأضافت الخبيرة المصرفية في تصريحات لـ «الوطن» أنه بمجرد الموافقة على طلب شراء أذون الخزانة، يحصل الشخص على العائد، موضحة أن أذون الخزانة عبارة عن أدوات دين قصيرة المدى، وتعمل وزارة المالية على تكليف البنك المركزي المصري بإدارتها، وطرحها لتغطية الإنفاق على أبواب الموازنة العامة.

وتابعت أن أذون الخزانة متاحة للأفراد والبنوك والشركات، ويتم طرحها بنظام المزاد مرتين في الأسبوع، وتحديدًا «الخميس والأحد»، موضحة أن البنوك تنظم عروضًا ويوافق المركزي على العائد حسب تلك العروض، ويتغير العائد وفقًا لها.

تفاصيل أذون الخزانة

وأشارت «الدماطي» إلى أنه يمكن الحصول على أذون الخزانة، بمبلغ يبدأ من 25 ألف جنيه أو مضاعفاتها من البنوك، مشيرة إلى أنه يتم خصم ضرائب بنسبة 20% من العائد، عند نهاية مدة الاستحقاق للمصريين و10% للأجانب.

وأوضحت أن الشخص يمكنه استغلال العائد المقدم من أذون الخزانة؛ للاستثمار في مجالات أخرى مثل الذهب وغيره.