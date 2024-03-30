أبرزها مرونة الجنيه.. خبير اقتصادي يوضح أسباب زيادة الإقبال على شراء أذون الخزانة المصرية

قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قفز الطلب على أذون الخزانة في مصر إلى أكثر من 400 مليار جنيه لمدة 364 يوما، له عدة أسباب وأهمية متعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي، أولها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائد على الإيداع والاقتراض إلى 600 نقطة، مضيفا أن ذلك تسهم العملة أعاد إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية.

توفير الأموال لدى الحكومة

وأكد خضر، في تصريح لـ«الوطن»، أن زيادة الطلب على أذون الخزانة تساعد على توفير الأموال لدى الحكومة لتمويل النفقات المختلفة، بما في ذلك المرتبات، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على استخدام هذه الأموال بشكل فعال ومستدام لتحسين الوضع المالي وتقليل الاعتماد على الديون.

زيادة الطلب على أذون الخزانة

وأضاف «خضر» أن الطلب القوي على أذون الخزانة، يعكس الثقة في الحكومة وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتنعكس هذه الثقة على الاستثمارات الأخرى والنشاط الاقتصادي العام، وتحقيق التوازن المالي بواسطة إصدار أذون الخزانة وإدارة الدين العام.

المشروعات الحيوية

وطالب «خضر» بمراقبة زيادة الطلب على أذون الخزانة بعناية ينبغي على الحكومة أن تستغلها في تطبق استراتيجيات فعالة لإدارة الدين وتوجيه الأموال المجمعة من أذون الخزانة بشكل فعال وشفاف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلى، موكدًا أنه ينبغي أن تستثمر الحكومة هذه الأموال في المشروعات الحيوية وتعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتوطين الصناعة تعظيم شعار صنع في مصر.