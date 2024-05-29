«الأرصاد»: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد، ومعتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر اليوم، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 30 و50 كيلومتر/ ساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، لذلك يجب على المصطافين في تلك المناطق اتخاذ الحذر.

اضطراب في الملاحة البحرية

وتنشط حركة الرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة، مع استمرار نشاطها بدءا من غد الخميس حتى الاثنين 3 يونيو المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.