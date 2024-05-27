حالة الطقس الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، خلال الفترة من الثلاثاء 28 مايو وحتى الأحد 2 مايو 2024، مشيرة إلى استقرار حالة الطقس وعودة الأجواء الربيعية، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حارا نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلاً ليلاً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 28-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 29-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 30-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.