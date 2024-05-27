«الأرصاد» تحذّر المصيفين من انخفاض درجات الحرارة اليوم: الطقس ربيعي

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى لسكان شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والمصيفين، من انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم، حيث تعود الأجوء الربيعية المعتدلة خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء مائلة للبرودة مع بداية ساعات المساء.

ظاهرة جديدة في حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، تاثر محافظات شمال البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة على السواحل، ويسود طقس معتدل خلال النهار مائل للبرودة مع بداية ساعات المساء، وتستمر الحرارة في الارتفاع على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 36 الصغرى 22.

بنها: العظمى 35 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 35 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 35 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 36 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22.

السويس: العظمى 37 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 26 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 24 الصغرى 18.

العلمين: العظمى 25 الصغرى 18.

بور سعيد : العظمى 28 الصغرى 18.