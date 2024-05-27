حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة.. هل تسقط أمطار على القاهرة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه خلال ساعات النهار يسود طقس حارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

تساقط أمطار وهبوب رياح

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدلا ليلاً على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وقد تصل إلى القاهرة، ويصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

وبالأمس شهدت حالة الطقس تغيرات مفاجئة وأجواء شتوية ليلاً بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث شهدت السواحل الشمالية الغربية تكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة وسقوط أمطار امتدت للوجة البحري ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وصاحبها انتشار الرياح المحملة بالأتربة التي أدت إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 27-5-2024

وجاءت درجات الحرارة الاثنين 27-5-2024، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.