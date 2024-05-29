تعرف على إجمالي إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف في دور العرض

لازال فيلم شقو في دور العرض يحقق إيرادات مرتفعة، منذ بداية طرحه بموسم عيد الفطر المبارك، وسيستمر عرضه حتى موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وحقق فيلم شقو إجمالي إيرادات بنحو 74 مليون جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي. تأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال فيلم شقو

يجمع فيلم شقو في بطولته كلا من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز، بالإضافة إلى محمد جمعة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.

بينما ينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية، وسط عدد من الأفلام، من بينها السرب لـ أحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وعالماشي لعلي ربيع.