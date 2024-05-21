فيلم شقو لـ عمرو يوسف يحقق 298 ألف جنيه في يوم

تشهد دور العرض السينمائية منافسة بين الأعمال الفنية المميزة، من بينها فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف، وفقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

فيلم شقو جاء في المركز الثاني بشباك التذاكر، أمس الجمعة، إذ حقق إيرادات بلغت 298 ألف جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم شقو

يذكر أنّ فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ويسرا، وعباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

ويستمر عرض الفيلم حتى موسم عيد الأضحى، والمقرر انطلاقه منتصف شهر يونيو المقبل.

منافسة فيلم شقو لعدد من الأفلام بدور العرض

وينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية، وسط عدد من الأفلام، من بينها السرب لـ أحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وعالماشي لعلي ربيع.