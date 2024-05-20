فيلم شقو لـ عمرو يوسف يحتل المرتبة الثانية في دور العرض.. كم الإيرادات؟

حقق فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، نجاحا كبيرا، في دور العرض، إذ احتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب تصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فيلم شقو جاء في المركز الثاني بشباك التذاكر أمس، إذ حقق إيرادات بلغت 291 ألف جنيه.

ويستمر عرض فيلم شقو حتى بداية موسم عيد الأضحي المبارك، خاصة أنه من الأعمال التي حققت إيرادات عالية بدور العرض.

أبطال فيلم شقو

يذكر أنّ فيلم شقو يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، بينهم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ويسرا، وعباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.