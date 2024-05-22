إيرادات فيلم شقو لـ محمد ممدوح تتجاوز الـ70 مليون جنيه في دور العرض

تشهد دور العرض خلال الفترة الحالية منافسة كبيرة بين عدد من الأعمال الفنية المميزة، بينها فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف، الذي ما زال ينافس بقوة بين الأفلام الأخرى المطروحة، وفقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وأضاف أنّ فيلم شقو جاء في المركز الثاني بشباك التذاكر أمس، وحقق مايقرب من 280 ألف جنيه، ليحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 71 مليونا و812 ألف جنيه.

أبطال فيلم شقو

يذكر أنّ فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح ويسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.