وسائل إعلام عبرية: إضراب في المدارس الإسرائيلية لمدة ساعتين صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المدارس الثانوية في وسط إسرائيل أعلنت إضرابها عن العمل اليوم الأربعاء من الساعة 8 صباحًا وحتى 10صباحًا، وسيمتد الإضراب غدا الخميس ليشمل البلاد بأكملها خلال نفس الساعات.

خلافات مع وزارة المالية بشأن مطالب بزيادة الرواتب

ويأتي الإضراب في أعقاب سلسلة من الإضرابات التحذيرية التي بدأتها نقابة المعلمين الإسرائيلية بسبب الخلافات مع وزارة المالية بشأن المطالب المستمرة بزيادة الرواتب.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، منذ 236 يومًا تسبب حتى الآن في استشهاد 36 ألفا و100 شهيد وإصابة 81 ألفا و150 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن بسبب وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض التي لم يتم استخراجها بسبب منع قوات الاحتلال لطواقم الانقاذ من الوصول إليها.

تعثر المفاوضات بين الاحتلال والفلسطنيين

وتعثرت المفاوضات بين الاحتلال والفلسطنيين بسبب التعنت الإسرائيلي، واستمرت إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين واستهداف مخيمات النازحين ومراكز الإيواء التي يحتمي بها النساء والأطفال في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.