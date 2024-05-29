كاتب صحفي: لا توجد دولة أكثر قدرة من مصر في التفاوض مع إسرائيل

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنَّ مصر دولة عتيقة وعريقة في فن التفاوض، وقادت الكثير من المفاوضات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي هي بين أمرين، إما حروب واقتتال وإما تفاوض ومصر قامت بالجانبين.

وتابع «الخطيب»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية شيرين عفت، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ التفاوض مع إسرائيل فن مفهوم المراوغة وبالتالي لابد أن يدرس، مؤكداً: «محدش يقدر عليه غير المصريين فالمفاوض المصري ذكي للغاية وقادر على انتزاع ما لم ينتزعه أحد من الجانب الإسرائيلي».

واستطرد: «أي شخص يتحدث عن قوة مفاوض غير المفاوض المصري فهو واهم، لأنه لا يعرف مدى صعوبة المفاوض الإسرائيلي، فإسرائيل دولة مراوغة بالدرجة الأولى، والحديث عن مراوغات إسرائيل تكتب فيها مجلدات وكتب».