3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟

أعلنت كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بشكل رسمي بدولة فلسطين، في إطار جهود تعزيز السلام في الشرق الأوسط، على الرغم من انتقاد الاحتلال الإسرائيلي للقرار الذي صدر بعد إعلان رؤساء حكومات الدول الثلاثة.

إسبانيا:

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بشكل مقتضب باللغتين الإسبانية والإنجليزية، إن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين «ضروري لتحقيق السلام» ويعتبر «مسألة تاريخية» للشعب الفلسطيني.

وأكد سانشيز، أن القرار بالاعتراف بدولة فلسطين «لم يكن موجها ضد أي طرف، وبالأخص ليس ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نسعى لتحقيق أفضل علاقة ممكنة معها».

أيرلندا:

وفي بيان صدر عن رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمن هاريس، بعد وقت قصير من اعتماد القرار في اجتماع حكومي، أكد أن خطوة إيرلندا تعكس التزامها بالحفاظ على الأمل في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الهجوم التي تقوم به دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، هو الأكثر دموية خلال أكثر من سبعين عامًا من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعا سايمن هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى «الاستماع إلى صوت العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي تجتاح غزة».

النرويج:

وفي النرويج أشاد وزير الخارجية، إيسبن بارث إيدي، بالقرار ووصفه بأنه «يوم تاريخي» بالنسبة للنرويج، التي تعتبر «من أشد المدافعين عن الدولة الفلسطينية.. منذ ثلاثين عامًا»، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لدعم حل الدولتين.

وأعربت السلطات الإسرائيلية عن غضبها، وقام وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتوجيه رسالة عبر منصة تواصل اجتماعي إلى رئيس الوزراء الإسباني، اتهمه فيها بالتحريض على إبادة اليهود من خلال اعترافه بدولة فلسطين.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام وسائل الإعلام، أن مدريد ودبلن وأوسلو سيقدمون ردًا حازمًا على هجمات الدبلوماسية الإسرائيلية.

وشكر السفير الفلسطيني في مدريد، حسني عبد الواحد، الدول الثلاث على اتخاذ هذه الخطوة البالغة الأهمية، وحث الدول الأوروبية الأخرى التي تدعم حل الدولتين على إظهار التزامها والتصرف وفقًا لقيمها.