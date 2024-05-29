رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وذلك بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمقرر له خلال الساعات المقبلة لإعلانها رسميا للطلاب وإعلان الأوائل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، يتم تجميعها حاليا وجرى الانتهاء من التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات وهي الآن في الخطوات النهائية استعدادا لاعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

رابط نتيجة الإعدادية

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني يجرى إعلانها خلال الساعات المقبلة على الموقع الرسمي لمديرية التعليم برقم الجلوس عبر هذا الرابط.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات الترم الثاني 2024 يوم الأربعاء 22 مايو، وشدد المصدر على أن الامتحانات جاءت مباشرة وسهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم توجد أي شكاوى من الامتحانات.