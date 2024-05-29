عبير فؤاد تبشر أصحاب 4 أبراج: انتظروا أخبار سارة خلال أيام

يزف علم الفلك والأبراج أخبارًا سارة لأصحاب عدد من الأبراج خلال الأيام المقبلة على الصعيدين العاطفي والمهني، لذا يجب التريث خلال هذه الفترة في أثناء الاختيارات أو اتخاذ القرارات للحصول على فرص حظ أفضل وتحقيق الأهداف والانجازات، وفقًا لما أكدته عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظوظ كبيرة خلال الأيام المقبلة

تقول عبير فؤاد، إن الأيام المقبلة تحمل حظوظًا كبيرة لمجموعة من الأبراج، وهي: السرطان والحوت والجوزاء والأسد، بتوقعات جيدة على كل الأصعدة خاصةً في جهة العمل والترفيه، بحسب خبيرة الأبراج: «الأيام الجاية فيها خير لمعظم الناس، وناس هتتفاجئ برحلات وسفر لأماكن مختلفة».

برج السرطان

مواليد برج السرطان يحتفلون بأعياد ميلادهم في الفترة من 21 يونيو إلى 22 يوليو، وهو برج مليء بالعواطف والأحاسيس، وخلال هذا العام سيكون أصحاب هذا البرج على موعد مع أخبار سارة على مستوى الارتباط والزواج، لكن يجب الحذر جيدًا والتفكير في الاختيارات على مستوى العمل.

برج الأسد

أضافت عبير فؤاد، أن الأيام المقبلة تعتبر بداية جديدة لأصحاب مواليد برج الأسد، إذ يمكن أن يحصدوا جوائز قيمة، وقرارات تجلب لهم الحظ والسعادة وتحقيق إنجازات مهنية، لذا يجب الاستعداد للفوز وإدارة الحياة الشخصية بشكل أكثر حرصًا.

برج الجوزاء

من الممكن أن ينتهي أصحاب برج الجوزاء من كل الأمور السلبية في حياتهم، إذ أنهم سيواجهون تغييرات كثيرة وأحداث تحقق كثير من الأحلام المهنية والعاطفية، لكن يجب وضع خطة مالية تساعدهم على كسب المال، بحسب خبيرة الأبراج.

برج الحوت

يكتسب أصحاب برج الحوت المال من مصادر خاصة، ويحققون نجاحات كبيرة، مع عديد من التغيرات الإيجابية، لكنهم بحاجة إلى مراجعة الميزانية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعديلات في حياتهم، كما أنهم يجب أن يسعون إلى الاستقرار العاطفي.