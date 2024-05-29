«البيئة»: لدينا 121 محطة لرصد ملوثات الهواء.. ونستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة في 2024

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة زادت عدد المحطات إلى 121 محطة رصد لملوثات الهواء على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018/2022 من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية، من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي، وذلك في مجال رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط

خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030

وتابعت وزيرة البيئة، في بيان صحفي عقب تسلمها تقرير رصد حالة الهواء، أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل إلى 95 منشأة بعدد 491 نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

ويتم من خلال تلك الشبكة الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية، على مدار 24 ساعة، ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، وتشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت والبتروكيماويات وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات.

وفي سياق آخر، تابعت الوزيرة أن الوزارة تبذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة، من أبرزها تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تسهم وزارة البيئة بـ13 مليون شجرة تزرع خلال 7 سنوات مدة تنفيذ المبادرة .

مليون ونصف شجرة يستهدف زراعتها خلال هذا العام

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من زراعة مليون و450 ألف شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة، ومن المخطط زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام، والمشاركة في مشروع تشجير قرى الريف المصري، حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، والمساهمة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانا، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وغيرها من الأنشطة، بخلاف ما تم من منظومة متكاملة بعدد من المحافظات بهدف تحويلها لمحافظات صديقة للبيئة.