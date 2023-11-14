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زيادة 340%.. تفاصيل تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء

كتب:

أسماء زايد
01:08 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
مولدات كهرباء- أرشيفية

مولدات كهرباء- أرشيفية

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، مشيرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،  أن الزيادة وصلت إلى 340% عن 2014 ، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفت المركز إلى أن جهود تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء جاءت كالتالي:

1- محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية

- 33.375 م ف أ سعات تمت اضافتها للشبكة.

- 21 محطة محولات جديدة على جهد 500 ك ف تم إنشاؤها .

- 340% نسبة الزيادة فى الشبكة  مقارنة بالوضع عام 2014 .

2- أطوال الخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية

- 4613 كم خطوط كهربائية  على جهد 500 ك.ف. تمت اضافتها للشبكة .

- 150% نسبة الزيادة عن وضع الشبكة عام 2014.

 

 

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