زيادة 340%.. تفاصيل تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، مشيرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الزيادة وصلت إلى 340% عن 2014 ، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفت المركز إلى أن جهود تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء جاءت كالتالي:

1- محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية

- 33.375 م ف أ سعات تمت اضافتها للشبكة.

- 21 محطة محولات جديدة على جهد 500 ك ف تم إنشاؤها .

- 340% نسبة الزيادة فى الشبكة مقارنة بالوضع عام 2014 .

2- أطوال الخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية

- 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف. تمت اضافتها للشبكة .

- 150% نسبة الزيادة عن وضع الشبكة عام 2014.