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«المصرية للكهرباء» تضخ 5.7 مليار جنيه بمشروعات الشبكة القومية في 2022-2023

كتب:

سلامة عامر
02:41 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
وزير الكهرباء خلال الجلسة

وزير الكهرباء خلال الجلسة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تنفيذ استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، وذلك في إطار جهودها لتحسين كفاءة الشبكة القومية وزيادة قدرتها على نقل الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العامة العادية بحضور  محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وصباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

شملت الاستثمارات التي نفذتها الشركة خلال العام المالي الماضي مشروعات إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالي وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالي وفائق، وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وتوسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.

ونتج عن هذه الاستثمارات زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة 5.88%، وزيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة 3%، وزيادة سعات محطات محولات الجهد العالي بنسبة 3%، وزيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي بنسبة 0.4%.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.