«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في الإسكندرية.. وتشيد بـ«الضبطية القضائية»

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة الأقصى للعلوم الطبية في سيدي بشر بحري بالإسكندرية، وتدعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّها تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية «صناعي – تجاري – زراعي – والمعاهد المتوسطة وخريجي الجامعات – والحاصلين على الشهادة الإعدادية»، للدراسة بأقسام «تمريض – فني أشعة – تحاليل طبية» وتدعي أنّها تُصدر شهادات معتمدة.

ووجّه عاشور بمُخاطبة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة.

تكثيف الجهود لمُداهمة الكيانات الوهمية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات، موجّهًا بتكثيف جهودها الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.