تشكيل «اللجنة العليا للتنسيق» برئاسة وزير التعليم العالي خلال أيام

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن المجلس عن تشكيل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي، وذلك في إطار الاستعدادت لأعمال تنسيق الجامعات 2024، موضحة ان اللجنة يكون اختصاصاتها مناقشة ووضع قواعد التنسيق و كذلك الضوابط العامة لاختبارات القدرات 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس في اجتماعه المقبل سيناقش عدد من القواعد الهامة بشأن التنسيق أبرزها الضوابط النهائية، وماتوصل إليه مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن مشروع إعادة النظر في توزيع إعداد الطلاب على الكليات المختلفة خاصة الكليات النظرية، والتأكيد على الجاهزية لتنسيق الجامعات 2024، وكذلك وضع قواعد التنسيق التي يصدر بها قرار وزاري بعد اعتمادها.

تنسيق الكليات 2024

وأكدت المصادر، أنه لا تغيير في قواعد اختبارات القدرات 2024، وكذلك الكليات التي يحق لها ضرورة اجتياز الاختبارات كشرط أساسي للالتحاق، مؤكدة أن الجامعات بدأت في الاستعداد مبكرا لأعمال تنسيق الجامعات 2024.