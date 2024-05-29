مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أول عربية تعترف دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والصين تمثل علاقات بين ثورتين قبل أن تكون بين دولتين، موضحا أن ثورة الزحف العظيم في الصين عام 1949، ثم ثورة 23 يوليو عام 1952 في مصر، مشيرا إلى أن هاتين الثورتين من علامات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وصعود دول عرفت بعد ذلك بدول العالم السادس.

اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أول عربية وإسلامية تعترف دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية عام 1955، موضحا أن القادة الصينيين على الرغم من مرور 7 عقود على هذا الحدث ولكنهم يقدرون هذا الموقف والحدث العظيم باعتراف مصر بدولة الصين، وذلك في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تشن حربا عليها.

مصر دولة محايدة ومؤسسة لعدم الإنحياز

وأشار إلى أن مصر دولة محايدة ومؤسسة لعدم الإنحياز، موضحا أنها لم تنحاز إلى الموقف الأمريكي ضد الصين.