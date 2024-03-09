نائبة: تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية ضرورة لتعميق العلاقات المصرية الصينية

حضرت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، ندوة من تنظيم جمعية الصداقة المصرية الصينية بدعوة من السفير علي الحفني نائب رئيس الجمعية؛ بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والتي نقلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى متميز وأعمق من التعاون المشترك في جميع المجالات، حضرها من الجانب الصيني تشانغ تاو القائم بأعمال السفير الصيني وجاو ليانغ المستشار السياسي بالسفارة.

الشراكة الاستراتيجية

وأشارت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن إلى أن انتقال العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وهذا ما شجع على تأسيس جمعية الصداقة المصرية الصينية منذ 65 عاما وذلك عام 1958، ودرجة التشابه بينهما في التاريخ فلكل منهما حضارة منذ آلاف السنين.

الحوار الحضاري

ودعت الدكتورة سماء سليمان إلى استحداث آلية للحوار الحضاري بين البلدين للبناء على المشترك بينهما ولدفع العلاقات إلى مستوى أفضل من خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأشادت الدكتورة سماء سليمان بمستوى العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي ولذا نوهت بضرورة تفعيل العلاقات على المستوى البرلماني من خلال تأسيس جمعية الصداقة المصرية الصينية بين البرلمانين.

أشادت الدكتورة سماء سليمان بالدور السياسي الذي قامت به الصين للتقارب بين السعودية وإيران ورأت أن ذلك يعكس القوة السياسية للصين في المنطقة والتي نجحت في التقارب بين قوتين كبيرتين في المنطقة مما قلل من مستوى التشاحن بينهما وهو ما انعكس على الاستقرار في المنطقة.

لذا طالبت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بتفعيل الدور السياسي للصين في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها خاصة أن القوى الكبرى الفاعلة في المنطقة لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار بقدر ما تسعى إلى افتعال الأزمات لإدارتها وضمان استمراريتها.