كشفت شركة تذكرتي عن رابط حجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها يوم 6 يوليو المقبل على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

رابط حجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

وعن رابط حجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو، فهو عبر الرابط الإلكتروني، حيث يمكن لجماهير ومشجعي المنتخب الوطني الحجز بشكل سهل وسريع، وتشجيع المنتخب.

أسعار تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

وعن الأسعار الخاصة بحجز تذاكر المبارة، جاءت كما يلي.

- المقصورة 500 جنيه.

- الدرجة الأولى: 200 جنيه.

- الدرجة الثانية: 100 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 75 جنيها.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

(1) مصر (6 نقاط)

(2) بوركينا فاسو (4 نقاط)

(3) غينيا بيساو (4 نقاط)

(4) سيراليون (نقطة)

(5) إثيوبيا (نقطة)