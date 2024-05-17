عاجل.. نجم المنتخب يعلن الرحيل عن فريقه بعد 8 سنوات بالدوري الإنجليزي

أعلن محمد النني رحيله عن نادي أرسنال، بنهاية الموسم الجاري بصورة رسمية، وذلك في ظل انتهاء عقده مع الجانرز، وعدم وصول الطرفين إلى اتفاق خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية.

وقال محمد النني من خلال فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": «النهارده بقول مع السلامة وشكرا على كل الدعم الذي تم تقديمه لي ستظلون في قلبي لا أستطيع أن أقول كم حبي لكم ولا أستطيع نسيان دعمكم لي ومنتظركم في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل من أجل توديعكم وجها لوجه».

أرقام محمد النني مع أرسنال هذا الموسم

وخاض محمد النني لاعب المنتخب الوطني خلال الموسم الجاري مع أرسنال 6 مباريات بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا ومباراة بكأس الرابطة.

أرقام محمد النني مع أرسنال

وخاض محمد النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع 10 أخرى.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.