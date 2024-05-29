أسعار تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو.. موعد أول ظهور لصلاح مع حسام حسن

تترقب الجماهير المصرية، المباراة التي ستجمع منتخب مصر بنظيره بوركينا فاسو، في إطار الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يبحث الكثيرين عن أسعار التذاكر من أجل الحضور في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، ومؤازرة الفراعنة في مهمتهم نحو المونديال.

أسعار تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

وسيكون موعد اللقاء يوم 6 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، كما يستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو المرتقبة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم:

(1) الدرجة الثالثة: 75 جنيها

(2) الدرجة الثانية: 100 جنيه

(3) الدرجة الأولى: 200 جنيه

(4) المقصورة 500 جنيه

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. الظهور الأول لـ صلاح مع حسام حسن

وتسجل مباراة مصر وبوركينا فاسو، أول ظهور لقائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تحت قيادة حسام حسن، بعد أن تقرر أن ينضم الفرعون المصري إلى معسكر الفراعنة يوم 3 يونيو المقبل.

يدخل منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو متصدرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، من انتصارين على كلٍ من جيبوتي وسيراليون.

ويأتي ترتيب منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو على النحو التالي:

(1) مصر (6 نقاط)

(2) بوركينا فاسو (4 نقاط)

(3) غينيا بيساو (4 نقاط)

(4) سيراليون (نقطة)

(5) إثيوبيا (نقطة)

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ مصطفي شوبير ـ محمد عواد ـ مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ أحمد رمضان بيكهام ـ محمد هاني ـ أكرم توفيق ـ محمد حمدي ـ أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ـ حمدي فتحي ـ أحمد نبيل كوكا ـ إمام عاشور ـ أحمد سيد زيزو ـ ناصر ماهر ـ محمد صلاح ـ مصطفي فتحي ـ محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف.