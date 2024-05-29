انطلاق أول أفواج الحج بمحافظة الدقهلية اليوم

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، انطلاق أول فوج حج من داخل المحافظة إلى مطار القاهرة اليوم؛ استعدادا للسفر إلى الأراضي السعودية.

أول فوج للحج اليوم في الدقهلية

وأضاف «عبد العزيز»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه جرى التجهيز من أجل سفر نحو 311 من الحجاج اليوم في عدد كبير من الأتوبيسات إلى القاهرة، إذ يستقبل كل أتوبيس نحو 47 شخصا، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.

مستويات أفواج الحجاج في الدقهلية

وأكد أن الأفواج المسافرة اليوم من المستويين الثاني والثالث، والتي تبعد عن الحرم بالتدريج من 150 إلى 300 متر.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع موسم الحج بداية من تسليم التأشيرات للحجاج من قِبل المحافظة الأسبوع الماضي، إذ أنه جرى تنظيم ندوات توعوية لهم: «عملنا ندوات لنحو 355 شخصا وهم عدد الحجاج في الدقهلية على الـ3 مستويات، وتم توعيتهم بخصوص المناسك والشعائر ورحلتهم في السعودية».

ولفت إلى أن الفوج الأول يخرج من الأراضي المصرية اليوم متوجها إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام بها قبل التحرك إلى مكة، وذلك على عكس الفوج الأخير المقرر أن ينطلق في الأيام المقبلة ويتوجه بشكل مباشر إلى مكة المكرمة؛ لبدء مناسك الحج.