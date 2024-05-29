كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة وإعلان أوائل الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 واعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

وأكد المصدر، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة ستكون متاحة بنهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم اعتمادها رسميا وإعلانها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم برقم الجلوس، ويتم الاستعلام لجميع المواد الدراسية.

ولفت المصدر، إلى الانتهاء من تصحيح المواد الدراسية الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، ومراجعتها ورصدها، حيث بدأت الآن مرحلة التجميع لتجهيزها في شكلها النهائي قبل اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتابع المصدر، أنّ النتيجة ستُتاح للطلاب برقم الجلوس فور اعتمادها، على أن يتم إعلانها رسميا في كشوف ظاهرة وواضحة بالمدارس مجانا ودون دفع أي مبالغ مالية من الطلاب.