محافظ بورسعيد: تواصل أعمال تطوير وتوسعة شارعي مبارك وستالينجراد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات والأعمال تتم تحت إشراف «جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد».

رصف شارع ستالينجراد

وأكد «الغضبان»، في بيان، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، تماشيا مع خطة تطوير ورصف الطرق الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة الأحياء.