وكيل مشيخة الطرق الصوفية: تطوير مساجد آل البيت تعزيز للهوية المصرية

عبر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير أضرحة آل البيت.

وقال وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، في تصريحات، إن ما يحدث من تطوير في مقامات وأضرحة آل البيت لم يكن مشهودا من قبل ويعتبر مشروعا ضخما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن مصر تشهد نهضة حضارية كبيرة فى شتى المجالات وعلى رأسها تعمير بيوت الله سواء ببناءات عظيمة وجديدة مثل مسجد مصر ومسجد الفتاح العليم أو تطوير للمساجد الأثرية والقديمة.

وأضاف: الاهتمام بمساجد آل البيت وتطويرها إيمانا من الدولة المصرية بأهمية هذه المساجد ودورها في نشر القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية؛ فمساجد آل البيت في مصر من أقدم وأهم المعالم الإسلامية في مصر، حيث تحتضن ضريح الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وتُمثل هذه المساجد رمزًا للتاريخ الإسلامي العريق، وتجسيدًا لقيم التسامح والتعايش التي تُميز المجتمع المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك برفقة سلطان البهرة، في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره بشكل كامل، حيث وصل الرئيس إلى المسجد وأدى ركعتين تحية للمسجد ثم تلى آيات من القرآن الكريم.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر إلى سلطان البهرة والوفد المرافق له، قائلا: «أهلا وسهلا.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اسمح لي في البداية أوجه لك كل التحية والتقدير والشكر.. ده يمكن دي المناسبة الثالثة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله.. نفتتح تطوير الأضرحة سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: «مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة أوى على حب أهل البيت والبذل من أجلهم».