«بين اتنين».. مشروع تخرج لطلاب «آداب كفر الشيخ» عن الصراع بين الخير والشر

في كل نفس بشرية هناك صراع بين الخير والشر، وهو ما جعل مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون في كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، يُنفذون مشروع تخرجهم عن الصراع بين الخير والشر عن طريق فيلم قصير حمل اسم «بين اتنين».

مشروع تخرج يتحدث عن صراع الشخصية الإنسانية بين الخير والشر

يحكي الحسيني سالم علي، أحد طلاب المشروع، عن فكرتهم: «الفكرة أتت لما لاحظنا إنّ في ناس كتير بيكون في صراع جواها بين الخير والشر، وحبينا نرصد ده من خلال فيلم قصير ضمن مشروع تخرجنا من الكلية، واتفقنا على الفكرة أنا وزمايلي محمد منصور سعد، ومحمد منشاوي فتحي، وكريم محمد خليل، ومحمود بسيوني البربري، وأسماء عادل حماد، وآلاء خالد حنيش، وبدأنا تنفيذ».

9 دقائق هي مدة فيلم «بين اتنين» وفقاً لما ذكرته أسماء عادل حماد، إحدى طالبات المشروع: «تنفيذ المشروع استغرق شهرا بين كتابة وترتيب وإعداد وتصوير ومونتاج وتعديلات، وفكرة المشروع عن الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والضمير، وإنّ النفس بتخلي الشخص اللي جواه نفسه الأمارة بالسوء تعمل حاجات كتير غلط واللي بيحاول دايماً يوقفه ضميره ويخليه يعيد تفكير في حياته واللي هو بيعمله، وفيه محاور بيتم مناقشتها من خلال الفيلم زي حيرة بطل الفيلم بين الصح والغلط، وإهدار فلوس الأهل، وإنّه عايز يدخل تجارب جديدة حتى لو غلط بس علشان يكون شبه صحابه حتى لو هيشرب مخدرات، لكن في آخر الفيلم الضمير بينتصر على النفس الأمارة بالسوء».

«إيمان»: «بين اتنين» من المشروعات الهادفة التي نفذها الطلاب هذا العام

وأشادت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، بمشروع «بين اتنين» الذي نفذه طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون لهذا العام: «من المشروعات الهادفة التي نفذها الطلاب هذا العام، وهو يتناول صراع الشخصية الإنسانية بين الخير والشر».