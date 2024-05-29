«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية؛ للتحقق منه والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام» تداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوي الصناعي والتعليم والتدريب المزدوج صناعي ونظام الجدارات للدبلومات الفنية 2024، ومادة الإدارة ومادة التسويق الزراعي والذي يؤديه الطلاب الآن في رابع يوم في امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية العام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في التاسعة صباحا وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة.

مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشدده بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش، مشيرا إلى أنه في حاله التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الالكتروني.

وشدد على أنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقا للقرارات الوزارية، وأنه وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب لكل من قام بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة علي جروبات الغش، والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.