وزير التعليم: لا تهاون مع حالات الغش في امتحانات الدبلومات الفنية

اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية، موجها مديري المديريات بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان، وضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان، والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

عدم اصطحاب الهاتف

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي، أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.

حرمان الطالب من الامتحان

وأكد حجازي أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأوضح أن الوزارة اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما وجه بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.