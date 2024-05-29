وكيل «شؤون عربية النواب»: الرئيس السيسي سيضع التطورات الإقليمية على مائدة قمة بكين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بكين، تأتي في توقيت شديد الحساسية، متوقعا أن يضع الرئيس تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب على غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة على مائدة القمة.

تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر الوزاري العاشر، الذي تستضيفه بكين، يعدّ أحد آليات التعاون الجماعي بين الصين والدول العربيّة، منذ أن تأسس قبل نحو 20 عاما.

وأوضح أن مصر والصين تربطهما علاقات دبلوماسية عميقة تمتد إلى عام 1956، والزيارات المتبادلة والمستمرة بين البلدين، تعكس وجود رغبة مشتركة على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأشار محسب إلى أنه خلال الزيارة سيجرى مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل توجّه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعا أن تتضمن الزيارة خطوات مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن الصين تعتبر مصر شريكا مهما في مبادرة الحزام والطريق، لما تتمتّع به من موقع استراتيجي وثقلٍ سياسيٍّ واقتصاديّ في المنطقة، وتُعدّ مصر إحدى أكبر الدول العربية والأفريقية جذبا للاستثمارات الصينيّة.