خبير في الشؤون الآسيوية: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية قوية وشامة

قال حسين إسماعيل، خبير في الشؤون الآسيوية، إن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية، إلا أنه خلال الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين عام 2014، جرى الارتقاء بهذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة.

شراكة استراتيجية شاملة

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشراكة الاستراتيجية تعني أن هناك علاقة قوية بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه خلال الأعوام الماضية شهدت كلتا الدولتين تطورا ملحوظا، موضحا أن الدولتين تحتفلان بمرور 10 أعوام على اتفاق التعاون الاستراتيجي

التعاون في مشروعات البنية التحتية

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتمثل في إطلاق الصين للقمر الصناعي المصري في العام الماضي، بالإضافة إلى التعاون في كثير من مشروعات البنية التحتية، في إطار مبادرة الحزم والطريق.