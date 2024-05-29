محافظ الشرقية: تقديم 12.7 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية استقبلت 12 ألفا و774 طلبا من المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء لاستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت و3892 طلبا لاستخراج الشهادات التي أنهت المعاينة والمتوقفة على جهة الولاية و97 طلبا جرى الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين.

استخراج شهادات بيانات للتصالح في مخالفات البناء

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء، مشيدا بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة.

فحص الطلبات وإجراء المعاينات لإصدار الشهادات

وأوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية تفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة؛ تيسيرا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.