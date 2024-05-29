محافظ قنا يشهد إنزال نصف مليون زريعة سمك بلطي بنهر النيل 

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء إنزال نصف مليون زريعة سمكية من نوع البلطي بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، يأتي ذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إنزال نصف مليون زريعة بلطي

وقال محافظ قنا، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم اليوم إنزال نصف مليون زريعة بلطي، من إجمالي 2 مليون زريعة سمكية من نوعي «البلطي ومبروك الحشائش»، مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أسماك البلطي ومبروك الحشائش التي يتم إنزالهم بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأكد أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

من جانبه، أشار المهندس جمال عبد الحكم، أن المليوني زريعة سمكية التي يجري إنزالهم في نهر النيل، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز؛ بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.