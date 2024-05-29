منسق معرض رسم الأدب: نسعى لدعم التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم

قال فوزي مرسي، منسق معرض رسم الأدب، إن المعرض يتم تنظيمه بشكل مميز، موضحا أنه يشارك فيه 48 رسام كاريكاتير، يرسمون لوحات لمجموعة من الأدباء البارزين، منهم الأديب المصري نجيب محفوظ، والكاتب توفيق الحكيم، والشاعر والكاتب المسرحي ويليام شكسبير.

معرض رسم الأدب لدعم التواصل الثقافي

وأضاف «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على قناة الأولى والفضائية المصرية، أن الهدف من معرض رسم الأدب هو دعم التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم، حتى يستطيع الجمهور التعرف على الأدباء العالمين، موضحا أن رسم لوحات لهؤلاء الأدباء غرضه استعراض تاريخهم وأعمالهم العظيمة وإبرازها ضمن أهداف المعرض.

شارك في تنظيم المعرض مجموعة من رسامي الكارتير

وأشار إلى أن المعرض حقق نجاحا كبيرا في محافظة القاهرة، لذلك نظم مرة أخرى ولكن في الإسكندرية بمشاركة مجموعة من الفنانين شاركوا في رسم هذا كاريكاتير، منهم «أحمد علوي، أحمد فاروق، نورا، أحمد مصطفي».