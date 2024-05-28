محافظ المنيا يفتتح معرض «ديارنا» للأثاث والحرف اليدوية والتراثية

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، معرض «ديارنا» للأثاث والحرف اليدوية والتراثية بساحة المحافظة بشارع كورنيش النيل بالمنيا، ويستمر في الفترة من 25 مايو وحتى 15 يونيو المقبل، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الصناعات المحلية وتشجيع العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة،

حضر الافتتاح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وصبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات.

أكد محافظ المنيا اللواء، أنّ المعرض أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات الحرفية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم والمساعدات للنهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية، خاصة أنّ الاقتصاد الابداعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ولفت إلى أنّ تنظيم المعرض جاء نتيجة التعاون المستمر بين محافظة المنيا وجهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كل المحافظات.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المعرض الذي يقام على مساحة 2400 م2، ويضم 40 جناحا لمنتجات الأثاث الدمياطي وغرف النوم والسفرة، إضافة إلى أجنحة لعرض منتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث، بمشاركة منتجات الجمعيات التعاونية للأثاث، ومراكز التكوين المهني ومدينة الأثاث بدمياط.

وأشار إلى أنّ «ديارنا» يعد بمثابة دعوة الشباب على التعرف على تراث مصر، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى الحادية عشر مساء يوميًا طوال فترة إقامته.