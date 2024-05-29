رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد 2024.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واستكمال كافة أعمال الكنترول المتعلقة بالشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 95.5%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الوادي الجديد

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد من خلال هذا الرابط، وذلك من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الوادي الجديد

جاء اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الوادي الجديد، بحضور سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، وهنأ المحافظ عددا من الأوائل الحاصلين على نسبة 100%، مشيرا أنه سيتم تكريم الأوائل في احتفالية خاصة تقيمها المحافظة لمختلف المراحل التعليمية.