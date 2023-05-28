اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد بنسبة نجاح 91.8%

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 -2023 بنسبة نجاح بلغت 91.8 %، على هامش زيارته للمحافظة، صباح اليوم، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التعليم يتصل بالأولى على الشهادة الإعدادية

وأجرى الوزير والمحافظ اتصالا هاتفيا، بتقديم التهنئة للطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب من مدرسة القلمون الإعدادية الحاصلة على المركز الأولى على مستوى المحافظة، في الشهادة الإعدادية 2023 متمنيًا لها دوام التفوق والنجاح معلنا عن منح الطالبة خط انترنت مجاني لمدة 3 سنوات، تقديراََ من الوزارة لتفوقها وتشجيع المتفوقين بكافة المجالات.

حجازي: إنشاء مدرسة دولية IPS في الوادي الجديد

وقال، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن محافظة الوادي الجديد ستحظى بأنها ستكون أول محافظة على حدود مصر يتم إنشاء مدرسة دولية IPS بها، وهي مدارس مجهزة بأحدث الأدوات التعليمية والتكنولوجية بكوادر تعليمية مميزة قادرة على تمكين تعليم أولادنا وبناتنا أمام مطالب الغد وتحدياته، ويخرجوا منها بشهادات دولية معتمدة، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة.

وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين.