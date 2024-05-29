اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد بنسبة نجاح 95.5%

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بنسبة نجاح 95.5%، بحضور سيد عبدالعزيز وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

وهنأ محافظ الوادي الجديد، هاتفيا 2 من أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الحاصلين على نسبة 100% من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية.

ووعد الزملوط بتكريم الأوائل في احتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد بلغ 4869 طالبا نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12.