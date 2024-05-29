%23.2 انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري لشهر مارس 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مارس 2024، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.37 مليار دولار خلال شهر مارس 2024، مقابل 3.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 23.2%.

وأفادت النشرة بانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 10.9% حيث بلغت 3.57 مليار دولار خلال شهر مارس 2024، مقابل 4.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأوضحت النشرة، ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (منتجات بترول بنسبه 130.3%، فواكه طازجة بنسبة 7.2 %، ملابس جاهزة بنسبة 14.2 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.8%).

انخفاض قيمة الواردات

كما رصدت النشرة انخفاض قيمة الواردات بنسبة 16.2% حيث بلغت 5.94 مليار دولار خلال شهر مارس 2024 مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 31.8%).

وأشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 44.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 17.7%، قمح بنسبة 15.8%، غاز طبيعي بنسبة 12.4%).